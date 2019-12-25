Кикшеринг Петербурга инвестирует 37 млн рублей в новую велоинфраструктуру

Велосипедисты Петербурга получат новые дорожки благодаря самокатчикам.

Крупнейшие операторы кикшеринга в Санкт-Петербурге будут финансировать строительство велодорожек и парковок для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту после подписания соответствующего соглашения.

Компании "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" подписали с администрацией города договор о перечислении части доходов на развитие транспортной инфраструктуры. Общий взнос операторов в городской бюджет на 2025 год составит 37 млн руб.

Средства направят на решение проблемы совмещенного движения пешеходов и водителей электросамокатов на узких тротуарах в центральных районах города. Проект предполагает разделение транспортных потоков для повышения безопасности. Администрация Петербурга поддержала инициативу операторов аренды.

Ранее сообщалось, что петербургские велосипедисты и самокатчики заплатили 250 тыс. рублей штрафов.

Фото: freepik