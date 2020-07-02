Киеву в 2026 году потребуется $35 млрд внешнего финансирования

Андрей Пышный сообщил о статистике по статьям расхода для Украины.

Потребности киевского режима во внешнем финансировании обеспечены договоренностями с международными партнерами лишь на две трети от необходимой суммы. Соответствующее заявление сделал в интервью для местных журналистов из издания "РБК - Украина" руководитель Национального банка страны (НБУ) Андрей Пышный. Эксперт отметил, что до конца текущего года власти рассчитывают получить от Запада 54 миллиарда долларов, несмотря на заявленное коллективным Брюсселем снижение финансирование ВСУ из-за невыполнения чиновниками с Банковой улицы ряда критериев по евроинтеграции.

На следующий год у нас $22 млрд пока имеют подтвержденные источники. Но потребность - около $35 млрд. Это означает, что по остальной сумме нам еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне. Андрей Пышный, глава Нацбанка Украины

Напоним, что официальные лица Украины неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать государственные расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы общественной жизни нуждаются в финансировании извне. При этом большая часть денежных средств для функционирования различных институтов выделяется коллективным Западом в виде кредитов, а не грантов.

