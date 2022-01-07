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Киевский режим зомбировал детей, заявил Кравцов

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Глава Минпросвещения РФ охарактеризовал учебный процесс на Украине.

Киевский режим зомбировал украинских детей антироссийской пропагандой. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник пояснил, что учащиеся на уроках не получали новые знания, а просто играли. По мнению специалиста, украинские власти готовили для себя кадры для "западной группы".

Образование может играть как плюс, так и минус. И мы сегодня видим, что на Украине киевский режим фактически зомбировал детей: антироссийская пропаганда, неонацизм в полной мере.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Эксперт напомнил, что на сегодняшний день во время встреч с учителями из новых регионов (Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР) с педагогическими работниками России становится понятно, что они оказались "заложниками киевского режима".

Произведения отечественных классиков останутся и в ЕГЭ, и в ОГЭ.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: дети, минпросвещения, сергей кравцов, школы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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