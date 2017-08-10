Киберпонедельник в России 2018

Piter.tv расскажет о киберпонедельнике, который проходит в России в 2018 году.

Киберпонедельник в Россиии - это понедельник, 29 января 2018 года, когда наступают огромные скидки и сезон распродаж в интернет-магазинах.

Когда наступит киберпонедельник в России в 2018 году

Виртуальные двери магазинов для покупателей откроются 29.01.2018 в 00.00 по московскому времени. Акция сумасшедших скидок продлится три дня. Однако, из-за специфики проведения распродажи "Киберпонедельник" в России, некоторые Интернет-магазины участники могут продлить акцию до конца месяца.

Отметим интересный факт: самыми популярными покупками Киберпонедельник 2017 стали телевизор Samsung 4K uHD, приставка для игр Xbox One, планшеты IPad 2 mini и Air.

Что будет в киберпонедельник

В период проведения акции "Киберпонедельник 2018" компании увеличат сезонные скидки до 90% на ограниченный ассортимент товаров. Но важно понимать, что среди компаний-участников будут и те магазины, которые установят скидки на все товары, включая новые позиции и коллекции.

Какие магазины будут участвовать в киберпонедельник

О том, какие магазины примут участие в онлайн распродаже года, можно узнать на официальном сайте cybermonday-russia.ru.Стоит заметить, что несмотря на определенный список участвующих магазинов в крупной акции, стоит понимать, что вледельцы любых интернет-магазинов не упустят возможность увеличить свою прибыль.