Kia назвала цены на новый кроссовер XCeed в России

Цены начинаются от 1,4 миллиона рублей.

Компания Kia назвала стоимость нового кроссовера XCeed, продажи которого стартовали в России 1 июня.

В России представят автомобиль с двумя бензиновыми турбомоторами — 140-сильным 1,4-литровым и 200-сильным 1,6-литровым. Обе машины имеют роботизированную семиступенчатую коробку передач. Все автомобили Kia XCeed будут переднеприводными, полного привода не предусмотрено.

Для мотора в 140 л.с. представлены три комплектации: Luxe (от 1,4 млн руб.), Prestige (от 1,6 млн руб.) и Premium+ (от 1,9 млн рублей). Двигатель в 200 л.с представлен в комплектации Premium за 2 млн рублей.

Ранее в России началось производство кроссовера Kia XCeed.

Видео: YouTube/ Kia Motors Worldwide