Kia назвала цены на новый кроссовер XCeed в России

Компания Kia назвала стоимость нового кроссовера XCeed, продажи которого стартовали в России 1 июня.
В России представят автомобиль с двумя бензиновыми турбомоторами — 140-сильным 1,4-литровым и 200-сильным 1,6-литровым. Обе машины имеют роботизированную семиступенчатую коробку передач. Все автомобили Kia XCeed будут переднеприводными, полного привода не предусмотрено.
Для мотора в 140 л.с. представлены три комплектации: Luxe (от 1,4 млн руб.), Prestige (от 1,6 млн руб.) и Premium+ (от 1,9 млн рублей). Двигатель в 200 л.с представлен в комплектации Premium за 2 млн рублей.
Ранее в России началось производство кроссовера Kia XCeed.
Видео: YouTube/ Kia Motors Worldwide
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