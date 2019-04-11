Кевин Де Брюйне возглавил рейтинг лучших футболистов сезона в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" лидирует в списке лучших ассистентов чемпионата.

Английское издание The Telegraph опубликовало на своем сайте рейтинг лучших футболистов нынешнего сезона в Премьер-лиге до момента приостановки турнира в связи с эпидемией коронавируса.

Для того, чтобы определить лидера рейтинга, были использованы статистические данные игроков с портала Opta Sports, а также персональные оценки издания. Первое место занял полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, главный претендент на звание лучшего ассистента сезона (16 голевых передач - прим.). Второе место досталось полузащитнику Джордану Хендерсону из "Ливерпуля", чей клуб лидирует в таблице. Тройку лидеров замкнул его одноклубник, защитник Трент Александр-Арнольд.

Напомним, сезон в АПЛ был прерван после того, как у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои обнаружили коронавирус.

Ранее стало известно, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

Фото: VK / @championsleague