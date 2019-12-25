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Кержаков назвал фаворита в матче "Зенит" – ЦСКА
Сегодня, 20:34
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smirenny

Кержаков назвал фаворита в матче "Зенит" – ЦСКА

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Экс-нападающий "Зенита" болеет за сине-бело-голубых.

Футболист Александр Кержаков, который играл за "Зенит" и сборную России, предположил, как пройдет предстоящий матч третьего тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Зенит" – ЦСКА.

Кержаков отметил, что болеет за сине-бело-голубых, учитывая уверенность игры первых двух туров. Также футболист полагает, что команда не будет играть безбашенно, а проведет матч обдуманно. Кержаков уверен, что для "Зенита" сейчас в России нет конкурентов, однако ЦСКА может конкурировать за счет движения и концентрации.

Матч начался в 20:00 на "Зенит-Арене" в Петербурге.

Ранее мы писали, что стал известен состав "Зенита" на матч с ЦСКА.

Фото: Piter.TV

Теги: александр кержаков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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