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Михаил Боярский считает, что благодаря Кержакову в ФК "Нижний Новгород" придут яркие спортсмены
Сегодня, 17:37
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Михаил Боярский считает, что благодаря Кержакову в ФК "Нижний Новгород" придут яркие спортсмены

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На днях Александра Кержакова назначили тренером команды "Нижний Новгород", которую мы увидим в РПЛ.

Певец и актер Михаил Боярский поздравил Александра Кержакова с назначением на должность тренера команды "Нижний Новгород". Он пожелал ему успехов в реализации планов и больших достижений. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

По словам Боярского, фамилия Кержакова притянет в клуб новых заметных и сильных футболистов. Артист считает, что экс-нападающий и бывший тренер юношеской сборной России благодаря опыту и ошибкам сможет многому научить подопечных. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Зенит" сыграет с "Шальке" в матче на сборах в Австрии. Игра  пройдет 3 июля в Куфштайне.

Фото: Instagram / a.kerzhakov11

 

Теги: александр кержаков, михаил боярский, рпл, фк нижний новгород, футбол
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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