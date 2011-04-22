Михаил Боярский считает, что благодаря Кержакову в ФК "Нижний Новгород" придут яркие спортсмены

На днях Александра Кержакова назначили тренером команды "Нижний Новгород", которую мы увидим в РПЛ.

Певец и актер Михаил Боярский поздравил Александра Кержакова с назначением на должность тренера команды "Нижний Новгород". Он пожелал ему успехов в реализации планов и больших достижений. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

По словам Боярского, фамилия Кержакова притянет в клуб новых заметных и сильных футболистов. Артист считает, что экс-нападающий и бывший тренер юношеской сборной России благодаря опыту и ошибкам сможет многому научить подопечных.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Зенит" сыграет с "Шальке" в матче на сборах в Австрии. Игра пройдет 3 июля в Куфштайне.

Фото: Instagram / a.kerzhakov11