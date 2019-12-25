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Кержаков хочет стать хоккейным вратарем
Сегодня, 16:05
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smirenny

Кержаков хочет стать хоккейным вратарем

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Футболист опубликовал фото в форме хоккейного вратаря.

В Instagram-аккаунте Александра Кержакова появилась фотография футболиста, где он сидит в раздевалке в форме хоккейного вратаря.

Открыт для предложений на следующий хоккейный сезон. Позиция – вратарь, статус – свободный агент, возраст – перспективный

подписал футболист. 

Это могло бы показаться шуткой, однако фанаты подозревают, что что-то не так, ведь в четверг бомбардир и старший тренер юношеской сборной по футболу тоже опубликовал фото в хоккейной форме. 

Ранее мы писали, что Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре".

Фото: instagram.com/a.kerzhakov11/

Теги: зенит, кержаков александр, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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