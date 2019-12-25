Кержаков хочет стать хоккейным вратарем

Футболист опубликовал фото в форме хоккейного вратаря.

В Instagram-аккаунте Александра Кержакова появилась фотография футболиста, где он сидит в раздевалке в форме хоккейного вратаря.

Открыт для предложений на следующий хоккейный сезон. Позиция – вратарь, статус – свободный агент, возраст – перспективный подписал футболист.

Это могло бы показаться шуткой, однако фанаты подозревают, что что-то не так, ведь в четверг бомбардир и старший тренер юношеской сборной по футболу тоже опубликовал фото в хоккейной форме.

Ранее мы писали, что Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре".

Фото: instagram.com/a.kerzhakov11/