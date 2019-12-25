Кержаков хочет стать хоккейным вратарем

В Instagram-аккаунте Александра Кержакова появилась фотография футболиста, где он сидит в раздевалке в форме хоккейного вратаря.
Открыт для предложений на следующий хоккейный сезон. Позиция – вратарь, статус – свободный агент, возраст – перспективный
подписал футболист.
Это могло бы показаться шуткой, однако фанаты подозревают, что что-то не так, ведь в четверг бомбардир и старший тренер юношеской сборной по футболу тоже опубликовал фото в хоккейной форме.
Ранее мы писали, что Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре".
Фото: instagram.com/a.kerzhakov11/
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