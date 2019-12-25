Автокемпинг "Нева" в Петербурге стал одним из лучших в России

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Автокемпинг "Нева" в Петербурге занял четвертое место в рейтинге лучших российских кемпингов по версии премии RV Land Camping Awards 2021.

20 лучших мест для отдыха выбирали посетители RV Land. Учитывались оценки, отправленные в период с 20 апреля 2021 по 3 апреля 2022 года.

Первое место занял кемпинг "Greenwood" из Пермского края. Второе — кемпинг "Двор сурка" в Ростовской области. Третье — кемпинг "Кудыкина гора" в Липецкой области.

"Нева" располагается на 2-й Семеновской улице в районе Озерков. Кемпинг расположен на закрытой территории и рассчитан на 15-20 машин.

Фото: ВКонтакте / Кемпинг НЕВА Санкт-Петербург / Варвара Смирнова