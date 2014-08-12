Кембриджская школа обязана освободить здание на Мебельной улице

Суд поставил точку в споре вокруг школы в здании на Мебельной.

Управляющая компания "Кембриджской международной школы" проиграла кассационную жалобу в споре с собственником здания на Мебельной улице, 11, где ранее располагался петербургский кампус учебного заведения. Решение об отказе в иске было принято 24 декабря Арбитражным судом Северо-Западного округа, следует из материалов суда.

Суд кассационной инстанции подтвердил правомерность требований владельца здания — ООО "Технопарк Буран". В результате управляющая компания школы ООО "Международные услуги в образовании" обязана освободить помещения от своего имущества и передать объект собственнику. Судебный спор между сторонами продолжается с момента, когда владелец здания отказался продлевать договор аренды. После завершения учебного процесса в июне объект был отключен от энергоснабжения, что стало одним из аргументов в конфликте между арендодателем и арендатором.

Летом первая судебная инстанция встала на сторону школы и отказала ООО "Технопарк Буран" в требовании о выселении. Однако в октябре апелляционный суд отменил это решение и признал законными требования собственника здания. Управляющая компания "Международные услуги в образовании" попыталась оспорить постановление апелляции в кассационном порядке, однако Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил жалобу без удовлетворения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут расширить использование маткапитала на покупку мебели и техники.

Фото: Piter.TV