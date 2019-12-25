Кедми: превентивный удар по военным базам НАТО станет ответом на угрозы в адрес России

Специалист из Израиля перечислил угрозы для РФ, исходящие из со стороны Запада.

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что превентивный удар по военным базам НАТО станет ответом на угрозы в адрес России. Такое мнение специалист высказал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Аналитик увидел схожесть политики Москвы и Иерусалима, который также стремится к обеспечению собственной национальной безопасности.

Кедми подчеркнул журналисту Владимиру Соловьеву, что израильские Вооруженные силы регулярно наносят превентивные удары по объектам террористов в других странах. Еврейское государство считает, что роблемы следует решать в зародыше, а не ждать, когда уже появилась большая опухоль. Кедми видит угрозу для РФ в военных базах Североатлантического альянса, которые располагаются на территории Прибалтики, Румынии, а также строящийся объект в Польше.

Кедми подчеркнул, что в регионе есть противоракетная оборона, которая помогает снизить эффективность ядерного ответа ВС РФ. Однако система ПРО опасна там, что может быть использована для полета ударных ядерных ракет до государственной границы РФ. При этом время полета боеголовок можно измерить несколькими минутами.

Кедми: жалобы Евросоюза не будут учтены в переговорах России, США и НАТО.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live