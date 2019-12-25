Кедми: жалобы Евросоюза не будут учтены в переговорах России, США и НАТО

Эксперт считает, что никому нет дела до слов Столтенберга или Борреля.

Израильский военный эксперт Яков Кедми подчеркнул, что жалобы Евросоюза не будут учтены в переговорах России, США и НАТО по гарантиям безопасности. Такое мнение специалист сделал в эфире программы "Полный контакт", выходящем на YouTube-канале "Соловьев Live". Гость эфира оценил слова представителя верховной дипломатии Жозепа Борреля о неприемлемости требований РФ относительно планов альянса по расширению на Восточный фланг. Дипломат видит необходимость участия Брюсселя в обсуждениях вопроса.

Вся дискуссия переходит именно в ту сферу, в которой ему делать нечего, и переговоры начинаются между НАТО и Россией, между Россией и США. А где при этом будет Боррель? Кому какое дело? То же самое – никого не интересует, где будет через месяц – через два генсек НАТО. Яков Кедми, эксперт

Спикер добавил, что на данный момент не имеет никакого значения те позиции, которые высказывают относительно гарантий безопасности мировые политики и журналисты. Кедми полагает, что важно только решение, которое примут Москва и Вашингтон. Аналитик добавил, что вопрос должен быть поднят в середине января 2022 года в рамках двусторонних переговоров.

Премьер Эстонии заявила, что ее пугает сам факт диалога с РФ по гарантиям безопасности.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live