На Казначейской улице запретят проезд до 11 октября

На двух участках в Петербурге будут проходить работы по благоустройству города.

С 17 мая в Петербурге перекрывают две проезжие части - Казначейскую улицу и перекресток между Гастелло и Демонстрационным проездом. Ограничения движения вводятся из-за проведения городской административно-технической инспекции, а также мероприятий по восстановлению благоустройства из-за недавней укладки газопровода.

Петербургские водители не смогут проехать по Казначейской улице в течение пяти месяцев. Дорогу откроют только 11 октября 2018 года. Ограничения коснутся пространства от Столярного переулка до набережной канала Грибоедова.Там будут размещены фасадные леса.

На втором участке работы будут вестись всего пять дней - с 17 по 21 число.

Фото: Piter.tv

