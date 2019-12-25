Сквозной проезд по КАД Петербурга в районе дамбы перекроют

Это связано с ремонтными работами.

В связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки с Кронштадтским шоссе ночью 20 ноября – с 01:00 до 05:00 – перекроют сквозной проезд по Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городской дамбы.

Перекрытие внешнего кольца (Финская сторона) осуществят временным ограждением с регулировщиком перед участком производства работ. Закрытие внутреннего кольца (Невская сторона) будет проводиться перед въездом в тоннель С-1, на выезде от форта "Константин", порта "Моби Дик" в районе заправки "Роснефти" и перед съездом на дублер порта "Моби Дик".

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств при планировании своих маршрутов учитывать ограничение движения по КАД 20 ноября с 01:00 до 05:00 часов утра. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: на развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе перекроют две полосы движения.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга