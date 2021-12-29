Каждый второй студент Петербурга готов к переезду ради поиска первой работы

Некоторые готовы даже переехать за границу.

В преддверии Дня студента аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, какие ожидания у студентов от их первой работы. Результатами исследования аналитики поделились с Piter.tv.

Так, каждый третий петербуржец (43%) готов переехать на новое место работы в пределах страны, а 34% студентов – даже уехать за границу. Больше половины студентов вузов рассчитывают получать на старте карьеры зарплату в 40-60 тысяч рублей. Первую работу чаще искали в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, производстве и медицине.

Почти каждый третий хотел бы самореализоваться (27%) и работать над интересными задачами (27%). Также почти половина студентов готова стажироваться несколько месяцев ради работы мечты.

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