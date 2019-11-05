Социологи узнали об отношении россиян к данной профессии.

Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на аналитику ВЦИОМ. Специалисты провели опрос перед празднованием Дня военного разведчика, который отмечается 5 ноября. Результаты исследования показали, что жители страны оценивает уровень уважения к профессии в 4,32 балла из 5. Доходность специальности и зарплата разведчиков дает показатель в 4,10 балла, влиятельность - 4,02 балла.

Самым известным фильмом о шпионах россияне считают "17 мгновений весны", о нем вспомнили 17% опрошенных. Лидируют также картины "Щит и меч", тетралогия о Михаиле Тульеве, франшиза об агенте 007, "ТАСС уполномочен заявить…". Почти 30% россиян не смогли вспомнить ни одной кинокартины про разведчиков.

В рейтинг популярных разведчиков страны попыли Рихард Зорге, Максим Исаев, Николай Кузнецов. В топ также попал Владимир Путин, которого россияне поставили на четвертую позицию списка. Не обошлось без упоминания Анны Чапман и Сергея Скрипаля. Около 69% опрошенных не вспомнили ни одного отечественного шпиона.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Vadim Avalov, Submarine C13