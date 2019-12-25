Каждый десятый россиянин планирует взять кредит на покупку недвижимости до конца года

Большая часть опрошенных не брали и не планируют брать кредиты с начала 2021 года.

В среду, 26 мая, сервис Работа.ру поделился результатами исследования и выяснил, на что россияне чаще берут кредиты. В опросе участвовали более 5000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

52% опрошенных заявили, что не брали новых кредитов с начала 2021 года. Оставшиеся же чаще брали деньги для ремонта, покупки бытовой техники и электроники, а также на покупку недвижимости (9% и 8% опрошенных). Немного реже россияне занимали деньги у банка для покупки автомобиля или на лечение (7%). С начала года 4% россиян брали кредит на образование, 3% – на покупку одежды или ювелирных украшений, а 2% на отпуск и развитие собственного бизнеса, еще 1% опрошенных – на свадьбу. Также респондентам был доступен вариант "Другое", где чаще указывали оформление рефинансирования предыдущих кредитов (9%).

До конца года 63% опрошенных рассказали, что не планируют брать новых кредитов, однако 10% планируют воспользоваться услугами банка для покупки недвижимости, еще 7% планируют купить машину в кредит и сделать ремонт, 5% планируют уехать в отпуск на кредитные деньги, 4% опрошенных подумывают взять кредит на лечение, еще 3% возьмут кредит на образование.

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