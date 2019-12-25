В России основным источником доходов для малого бизнеса являются займы друзей

Деньги на развитие бизнеса получают от родных и друзей порядка 27% предпринимателей.

Порядка 27% представителей малого и среднего бизнеса признались, что деньги на развитие бизнеса получают от родных и друзей. Это стало главным источником существования их бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, "Опоры России и агентства Magram Market Research.

Аналитики считают, что такая ситуация произошла из-за небольшой доступности кредитов для предпринимателей. В России доля МСП, у которых есть хотя бы один банковский кредит, составялет 22%. Для сравнения, в других развитых странах эта цифра составляет 42%.

По мнению экспертов, предприниматели не очень часто обращаются за кредитами из-за невыгодной процентной ставки. А вот банки в свою очередь "смущает" нечеткий доход бизнеса. Бывают у предпринимателей также проблемы с налоговой и долги.

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