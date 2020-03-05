Казахстан пока не может поставлять нефть в Белоруссию

В настоящий момент прорабатывается двустороннее соглашение между странами.

Казахстан и Белоруссия пока не договорились о поставках нефти и нефтепродуктов. Причина в отсутствии для этого правовых оснований в рамках ЕАЭС.

В настоящий момент прорабатывается двустороннее соглашение между странами. Это является обязательным условием. Министр энергетики Казахстана сообщил, что двухстороннее соглашение сейчас имеется только с Россией.

Москва и Минск не смогли достигнуть договоренностей по новому нефтяному соглашению. В связи с этим с 1 января 2020 года поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ были остановлены.