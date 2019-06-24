Казахстан: Момент взрыва в воинской части попал на видео

Очевидцы сняли на видео и опубликовали в соцсетях видео с места происшествия.

Сегодня утром, 24 июня, в Казахстанском городе Арысь произошел взрыв на территории военной части.

Взрыв произошел ранним утров в Туркестанской области в военной части. Местные жители сначала увидели столб серого дыма напоминающий "гриб" и стали снимать на видео. Затем прогремел взрыв. На видео слышно как кричат люди и сыплется стекло, треснувшее от взрыва. На другом видео люди пешком и на автомобилях покидают в спешке близприлегающие территории.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет. На ликивдацию последствий взрыва и последующего возгорания привлекалось 30 человек спасателей и 8 единиц спецтехники.

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Видео: whatsuppboom