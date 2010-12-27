В Новых Колтушах полиция застала кавказца за расчленением брата

Правоохранительные органы не дали преступнику закончить начатое: убийцу остановили во время расчленения трупа родственника.

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиции не удалось остановить братоубийство. Оперативники застали преступника уже после совершенного злодеяния. Отмечается, что мужчина по неизвестной причине отрубил родственнику голову и руку.

В умышленном убийстве правоохранительные органы подозревают кавказца, который проживал на территории Новых Колтушей. Трагедия произошла утром 15 марта в деревне Аро. Двое кавказцев из Армении поссорились. Младший брат решил выиграть бой, зарезав оппонента. Затем преступник опомнился и решил скрыть следы убийства. Для этого он расчленил брата. Ему удалось отрубить жертве голову, левую руку правую ногу. К большому сожалению иностранца, за этим занятием его и застали сотрудники полиции. Они приехали проверить обстановку из-за сообщения местных жителей о непонятных действиях соседа.

В настоящее время 47-летний убийца задержан. С места преступления оперативники изъяли холодное оружие, топор и ледоруб. В отношении кавказца возбуждено уголовное дело. Представители закона установили, что оба местных жителя находились в России без регистрации.

