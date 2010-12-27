Кавказец ограбил "Мегафон" в Московском районе

Грабитель похитил 2 смартфона и около 100 000 рублей выручки.

6 июня, в четверг, приблизительно в 21:40 в магазине сотовой связи "Мегафон" на углу проспекта Космонавтов и Типанова, произошло вооружённое ограбление. Угрожая продавцу магазина ножом, мужчина вытащил из кассы 100 000 рублей выручки, а также забрал с витрины два смартфона, разбив стекло стеллажа. Об этом сообщается в АН "Оперативное прикрытие".

Личность преступника пока не установлена, но продавец магазина описывает его как мужчину кавказской внешности не выше 160 сантиметров ростом. На лице у него была марлевая повязка.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ.

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