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Испания: В стране перед референдумом о независимости Каталонии обостряется обстановка

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Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. Мадрид считает референдум незаконным.

Накануне, 20 сентября, по всей Испании прошли митинги в поддержку референдума о независимости Каталонии. Самый крупный митинг состоялся в Барселоне - его участниками стали более 40 тысяч человек. Протестные акции состоялись в более чем 40 испанских городах, среди которых Мадрид, Валенсия, Сарагоса, Сантьяго-де-Компостела, Таррагоне, Жироне и другие.

В Барселоне накануне весь день проходила спецоперация. Проводились обыски, были задержаны 14 высокопоставленных чиновников. Многотысячная армия митингующих требовала прекратить обыски и задержания, настаивала на проведение референдума о независимости Каталонии. Референдум назначен на 1 октября. Официальный Мадрид считает проведение референдума незаконным.

Видео: Twitter/NacióDigitalCatalans for Yes

 

Фото: Twitter/NacióDigital,  Julian Assange

 

Теги: беспорядки , в мире , испания , каталония , мировые новости
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество Политика

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