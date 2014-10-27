Испания: В стране перед референдумом о независимости Каталонии обостряется обстановка

Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. Мадрид считает референдум незаконным.

Накануне, 20 сентября, по всей Испании прошли митинги в поддержку референдума о независимости Каталонии. Самый крупный митинг состоялся в Барселоне - его участниками стали более 40 тысяч человек. Протестные акции состоялись в более чем 40 испанских городах, среди которых Мадрид, Валенсия, Сарагоса, Сантьяго-де-Компостела, Таррагоне, Жироне и другие.

В Барселоне накануне весь день проходила спецоперация. Проводились обыски, были задержаны 14 высокопоставленных чиновников. Многотысячная армия митингующих требовала прекратить обыски и задержания, настаивала на проведение референдума о независимости Каталонии. Референдум назначен на 1 октября. Официальный Мадрид считает проведение референдума незаконным.

Видео: Twitter/NacióDigital, Catalans for Yes

Фото: Twitter/NacióDigital, Julian Assange