На Первом канале стартовал кастинг нового "Голоса"

После скандала вокруг детского финала телеканал принял решение обновить систему голосования.

Первый канал начал прием заявок на новый сезон музыкального шоу "Голос". Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Всего из 1000 заявок было отобрано 600 наиболее перспективных исполнителей. Среди них выберут 120 участников, которые попадут на шоу и примут участие в "слепых прослушиваниях".

Также Первый канал запустил кастинг на шоу "Голос 60+" с участием пожилых исполнителей. К участию будут 50 человек, которых выберут из 250 подавших заявки. Самая возрастная участница кастинга — 91-летняя бабушка.

Напомним, что результаты прошлого финала музыкального шоу "Голос. Дети", в котором с большим отрывом победила дочь Алсу, были аннулированы посла проверки. Компания Group-IB выявила накрутку голосов за Микеллу Абрамову. После этого Первый канал усовершенствовать систему голосования.

Фото: Первый канал