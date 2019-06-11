Group-IB: "В финале шоу "Голос. Дети" использовалась накрутка голосов за Микеллу Абрамову"

На первом этапе расследования эксперты Group-IB обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов.

Компания Group-IB, проводившая расследование зрительского голосования в финале вокального шоу "Голос. Дети", опубликовала окончательный отчет. Компания подтвердила накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой.

На первом этапе расследования эксперты Group-IB обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. По уточненным данным, суммарно с этих номеров поступило более 41 тыс. голосов. Group-IB

С первой группы номеров шла массовая рассылка СМС, со второй массовые звонки. Также специалисты отметили, что в ходе голосования появились регионы, отдавшие более 95% голосов одному участнику.

Помимо этого, за Микеллу Абрамову поступало до 300 голосов в секунду, в то время как за других финалистов по 110. При этом количество абонентов, отдавших 20 и более голосов за Микеллу, достигло более 2 тыс. а у остальных конкурсантов было от 39 до 59 "фанатов". Вместе с тем эксперты выяснили, что сама система голосования не была подвергнута кибератакам.

Ранее на родителей Микеллы Абрамовой подали заявление в полицию.

Фото и видео: mikellaabramova/ Instagram