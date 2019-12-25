Group-IB: хакеры впервые за три года похитили деньги банка с его корсчета в ЦБ

Атака началась в июне 2020-го, а финальная стадия – в январе текущего года.

Хакеры впервые с 2018 года успешно атаковали корреспондентский счет банка в российском ЦБ. Об этом сообщается в отчете компании Group-IB, который оказался в распоряжении издания РБК.

По предварительным данным, за атакой стояла хакерская группировка MoneyTaker. Злоумышленники смогли подделать часть файлов, когда банк отправлял платежи в Центробанк, что позволило им завладеть денежными средствами с его корсчета. Известно, что атака началась в июне 2020-го, а финальная стадия – в январе текущего года.

На какой именно банк была совершена атака, не указано. Размер ущерба также не указывается, однако, по данным Group-IB "это была крупнейшая сумма за последние годы, выведенная таким путем". Тогда, в 2018 году, злоумышленникам удалось украсть с корсчета одной из российских денежно-кредитных организаций более 58 миллионов рублей.

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Фото: pexels.com