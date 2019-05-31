На родителей Микеллы Абрамовой подали заявление в полицию

Брат участницы взрослого "Голоса" требует возбудить уголовное дело за накрутку голосов.

Брат участницы седьмого сезона шоу "Голос" Ильгиз Валеев подал заявление в полицию на родителей Микеллы Абрамовой. Он требует возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Мужчина считает, что их необходимо наказать за накрутку голосов. Об этом сообщает МедиаКорСеть.

При этом Первый канал считает исчерпанным инцидент с накруткой голосов во время финала шестого сезона "Голос. Дети". 24 мая в эфире телеканала вышел спецвыпуск, в котором всех финалистов назвали победителями. Как заявляют представители Первого, сейчас единственной задачей является не допустить повторения случившегося.

Напомним, результаты шестого сезона "Голос. Дети" были аннулированы. Расследование Group-IB показало накрутку голосов и использование ботов. К слову, Микелла Абрамова набрала рекордные 56,5 % голосов телезрителей.

Ранее мы писали, что успех россиянки на украинском шоу "Голос. Дети" обернулся скандалом.

Видео: Instagram / mikellaabramova