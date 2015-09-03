Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии

Ему также назначили ограничение свободы на один год после освобождения из колонии.

Суд в Москве приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии по обвинению в госизмене. Об этом сообщает "РИА Новости".

Подсудимому назначили отбывать срок в колонии строго режима. Кроме того, Сачкову назначили ограничение свободы на один год после освобождения из колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Его адвокат заявил о намерениях защиты обжаловать приговор.

Напомним, основателя Group-IB арестовали осенью 2021 года в связи с обвинениями, суть которых осталась неизвестной из-за секретности дела. Сачков не признал себя виновным.

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Видео: Telegram / SHOT