  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кассационный суд признал законность использования территории Апраксина двора
Сегодня, 16:23
108
nadezhda_sib

Кассационный суд признал законность использования территории Апраксина двора

0 0

Ведомства судились из-за использования "Апраксина двора".

Комитету имущественных отношений Петербурга удалось во второй раз выиграть суд у Управления Федеральной антимонопольной службы. Предметом для судебного разбирательства стала законность использования территории и помещений Апраксина двора. 

По информации КИО, на прошлой неделе Кассационный суд подтвердил решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда города, которое было вынесено еще в марте. Ведомство требовало расторгнуть договор с АО "Апраксин двор" в отношении объектов нежилого фонда, расположенных на территории объекта культурного наследия регионального значения. 

В УФАС считали, что КИО передавало вверенное ему имущество в пользование третьим лицам и не проводило необходимые мероприятия по сохранению объектов в рамках договора. 

Ранее Piter.TV показал, как оживает жизнь на рынке в Апраксином дворе после снятия ограничительных мер. 

Фото: Piter.TV

Теги: апраксин двор, кио, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии