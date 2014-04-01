Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули Россию в конце февраля

Эксперт считает, что специалисты в IT-сфере вернутся в Россию.

Глава российской компании InfoWatch Наталья Касперская заявила о том, что "табуны" IT-специалистов покинули Россию в конце февраля - начале марта 2022 года. Такой информацией эксперт поделилась на заседании комитета Государственной Думы по информационной политике. Аналитик уточнила, что в основном представители индустрии направились в ближнее зарубежье. Однако многие сотрудники не уволились, в скором времени они вернутся в страну. Касперская призвала остановить "утечку" кадров. Для этого государству нужно проводить пиар-кампании.

Проблема оттока кадров существует…"табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались…я думаю, они посидят-посидят и вернутся. Наталья Касперская, глава InfoWatch

Эксперт полагает, что для восстановления ситуации нужны не столько материальные меры, а также и меры пропаганды, успокоения и другие PR-мероприятия. Касперская считает, что выезд за пределы страны касается тонкой душевной организации сотрудников из IT-сферы, а не материальной составляющей.

Касперская не ожидает усиления дефицита квалифицированных IT-кадров в РФ.

Видео: Государственная Дума