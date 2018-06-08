В Приморском крае начали сложнейшую операцию по освобождению "китовой тюрьмы"

Выпускать косаток и белух будут сложенными группами. Каждому установили спутниковые метки.

Судьба косаток и белух из Приморского края, находящихся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средней, решена. Сюжет о спасении животных был продемонстрирован во время Прямой линии с Владимиром Путиным.

Почти год весь мир наблюдает за судьбой выловленных в акватории Японского моря 12 краснокнижных косаток и около сотни белух. Как выяснилось, животных хотели продать в Китай. Зоозащитники выяснили, что животных содержат в недопустимых условиях, к тому же, сам их вылов противозаконен.

22 февраля Владимир Путин поручил Минприроды и Минельхозу до 1 марта решить судьбу животных. В четверг, 20 июня, стало известно, что специалисты начали сложнейшую операцию по перевозке белух и касаток в район Шантарских островов. Животных стараются максимально оградить от контакта с человеком. При этом отмечается, что поездка – это огромный стресс для морских млекопитающих. Ученым предстоит огромная работа по адаптации косаток и белух в дикой природе. Выпускать их будут сложенными группами. Каждому установили спутниковые метки.

Понятно, из-за чего сложности возникали. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около 100 млн долларов. Поэтому "заинтересантов", так сказать, очень много. И проблема поэтому так непросто решается. Там, где больше деньги, там всегда сложности с решением, но вот, слава Богу, движение началось. Владимир Путин, президент РФ

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"