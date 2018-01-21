Картину Гая Ричи "Грех человеческий" показали в Петербурге до премьеры

В главной роли – Джейсон Стэтхем.

Новую картину режиссера Гая Ричи ("Джентльмены", "Карты, деньги, два ствола") "Грех человеческий" показали в Петербурге за неделю до дня премьеры в прокате. Картину российские зрители увидят с 22 апреля. Показ прошел в кинотеатре "Мираж Синема" накануне.

В центре сюжета – Эйч (Джейсон Стэйтем), загадочный и холодный на вид джентльмен. По своим причинам он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес.

"Гнев человеческий" – это первая после долгого перерыва и уже 4-я по счету совместная работа Гая Ричи и Джейсона Стэйтема. Их "тандем" зародился как раз в картине "Карты, деньги, два ствола". В новой картине роли также исполнили Скотт Иствуд, Джош Хартнетт и рэпер Пост Мэлоун (настоящее имя – Остин Пост). Кроме того, значительное вдохновение Гай Ричи черпал из французской криминальной драмы "Инкассатор" (2004) Николя Бухрифа. В оригинале главные роли исполнили Альбер Дюпонтель и Жан Дюжарден.

Британский режиссёр успел закончить картину как раз до начала пандемии коронавируса.

Фото: предоставлено кинокомпанией "Вольга"