Картину "Аллегория апофеоза героя" вернули в Павловский дворец после реставрации

Она была написана в начале XVIII века.

Картину "Аллегория апофеоза героя" фламандского художника Франса Франкена вернули в картинную галерею Большого Павловского дворца после реставрации. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Произведение было написано в первой половине XVII века. Полотно привели в порядок в рамках реставрационной программы, которая приурочена к юбилейной дате Павловска. В 2027 году ему исполнится 250 лет.

Были разработаны конкретные методы, которые использовались для расчистки всего полотна первоначально от бытовых загрязнений, более поздних лаковых наслоений и записей, которые присутствовали при этом. Были продублированы разрывы холста по периметру. Людмиоа Фищенко, директор реставрационной компании.

В XVIII веке картина находилась в коллекции Екатерины II в Эрмитаже. Затем она путешествовала: сначала заехала в Гатчину, а затем осталась в Павловске. Из-за перевода дерева на холст в 1914 году качество полотна пострадало.

Фото: ГМЗ "Павловск"