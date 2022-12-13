Он отметил, что такой способ защиты границ практикуется во многих странах.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал доверить народной дружине охрану границ России. Об этом он заявил в интервью порталу URA.RU.

По его словам, Россию необходимо обезопасить от диверсий со стороны Украины. Картаполов подчеркнул, что задействовать для охраны границ местное население на добровольной основе возможно и вполне реально. Он отметил, что такой способ защиты границ практикуется во многих странах.

Ранее Картаполов заявил, что отправленные в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы.

Видео: URA.RU