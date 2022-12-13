Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал доверить народной дружине охрану границ России. Об этом он заявил в интервью порталу URA.RU.
По его словам, Россию необходимо обезопасить от диверсий со стороны Украины. Картаполов подчеркнул, что задействовать для охраны границ местное население на добровольной основе возможно и вполне реально. Он отметил, что такой способ защиты границ практикуется во многих странах.
Ранее Картаполов заявил, что отправленные в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы.
Видео: URA.RU
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