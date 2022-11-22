Картаполов: Заслуженную кару за расстрел российских солдат понесут все ответственные лица, вплоть до президента Украины

Глава комитета по обороне ГД рассказал о теме пленарного заседания парламента на 22 ноября.

Председатель профильного комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Картаполов рассказал в ходе брифинга с журналистами о том, что за расстрел российских военнослужащих на Украине заслуженную кару понесут все ответственные лица. Депутат пояснил, что ответственность по трагедии также коснется и украинского президента Владимира Зеленского

Сегодня на пленарном заседании мы будем принимать обращение к парламентам других государств, которое мы подготовили по инициативе Председателя Вячеслава Володина. Мы предлагаем осудить чудовищное злодеяние украинской военщины. Андрей Картаполов, депутат ГД

В Госдуме Картаполов отреагировал на слова о слабом ответе на обстрелы со стороны ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ