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Картаполов: Заслуженную кару за расстрел российских солдат понесут все ответственные лица, вплоть до президента Украины

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Глава комитета по обороне ГД рассказал о теме пленарного заседания парламента на 22 ноября.

Председатель профильного комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Картаполов рассказал в ходе брифинга с журналистами о том, что за расстрел российских военнослужащих на Украине заслуженную кару понесут все ответственные лица. Депутат пояснил, что ответственность по трагедии также коснется и украинского президента Владимира Зеленского

Сегодня на пленарном заседании мы будем принимать обращение к парламентам других государств, которое мы подготовили по инициативе Председателя Вячеслава Володина. Мы предлагаем осудить чудовищное злодеяние украинской военщины.

Андрей Картаполов, депутат ГД

В Госдуме Картаполов отреагировал на слова о слабом ответе на обстрелы со стороны ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: андрей картаполов, госдума, массовый расстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Криминальные происшествия,

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