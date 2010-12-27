Петербуржцы смогут оплачивать проезд с помощью карты "Мир"

В Петербурге появилась возможность оплачивать проезд картой "Мир".

В петербургской подземке проезд теперь можно оплатить картой национальной платежной системы "Мир". Новую систему оплаты тестировали на прошлой недели на всех станциях метро.

Известно, что система оплаты проезда при помощи карты "Мир" не отличается от бесконтактных банковских карт. Чтобы воспользоваться новой системой оплаты необходимо приложить карту к считывающему устройству на "багажных турникетах". Найти их легко по надписи "Оплачивайте проезд картой".

В банке отметили, что новая опция пользуется у пассажиров популярностью. Отметим, что в августе текущего года жители Петербурга совершили более 560 тысяч операций в торговых терминалах национальной картой.

Фото: sberbank.ru