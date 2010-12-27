Каршеринговый автомобиль снес забор на повороте со Стачек

Водитель остался жив, а вот машина разбилась всмятку.

Рано утром в Кировском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев, водитель каршерингово автомобиля не вписался в поворот и снес забор. В сети появились фотографии с места происшествия.

Авария произошла на повороте с проспекта Стачек на Ленинский проспект. По всей видимости, скорость была большой, так как автомобиль разбился практически всмятку. Водителю повезло, и он остался жив.

Ранее мы писали, что на Петрозаводском шоссе бетономешалка влетела во внедорожник.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб