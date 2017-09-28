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Каршеринг "Делимобиль" после скандала прекратил отнимать бонусы у клиентов
Сегодня, 21:14
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IRINA_CHALKINA
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Каршеринг "Делимобиль" после скандала прекратил отнимать бонусы у клиентов

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В новом пользовательском соглашении отсутствует пункт, согласно которому, у пользователей могут отбирать баллы.

Каршеринг "Делимобиль" после многочисленных скандалов убрал пункт в пользовательском соглашении, согласно которому, у пользователей могут отбирать баллы. Об этом сообщил в своем Facebook блогер Антон Белицкий. 

Друзья! Здравый смысл восторжествовал! Спасибо вам всем за поддержку

написал он

 

Ранее блогер пожаловался на списание его бонусов  в сервисе. Компания сделала такой ход из-за того, что Белицкий поделился с неограниченным количеством пользователи промокодом. 

После того, как журналист и блогер Илья Варламов рассказал эту историю на своем YouTube канале, после чего аккаунты молодых людей были заблокированы. 

Отметим, что такие "драконовские" методы работы с клиентами компания использует не в первый раз. Летом  без объяснения причин "Делимобиль" заблокировал всю редакцию профильного издания Truesharing.

Фото: Антон Белицкий/ Facebook, Pixabay

 

 

Теги: антон белицкий , илья варламов , каршекринг делимобиль , каршеринг
Категории: Лента новостей Общество

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