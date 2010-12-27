Каррера: никогда бы не перешел из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА

Массимо Каррера рассказал, как может повести себя, если сотрудничество тренера и московского "Спартака" закончится.

Массимо Каррера признался, что не хотел бы возглавить петербургский "Зенит" или московский ЦСКА. Во всяком случае, сразу после работы в московском "Спартаке". Об этом итальянский футбольный тренер рассказал журналистам портала Чемпионат.com. Он объяснил, что переход на работу в стан заклятых соперников считается проявлением непрофессионализма. Хотя сам факт работы в разных клубах является неизбежной частью современного футбольного мира.

"Нужно быть профессионалом. Без обид, но если "Спартак" больше меня не захочет, думаю, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы. Я ещё могу понять принципиальный отказ от перехода в "Торино", но есть игроки, которые поиграли и в "Интере", и в "Милане", и в "Ювентусе" — все они профессионалы. Другое дело — перейти прямо из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в "Уфу" или ещё куда-нибудь — проблемы не вижу", — заявил итальянский специалист.

Фото: Instagram, Массимо Каррера