Француженка завоевала четвертый титул в нынешнем сезоне.

Французская теннисистка Каролин Гарсия выиграла итоговый турнир WTA, прошедший в американском Форт-Уэрте. Общий призовой фонд турнира составил 5 млн долларов.

В финале спортсменке противостояла Арина Соболенко из Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 7:6 (6:4), 6:4 в пользу Гарсии. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

Каролин Гарсия завоевала четвертый титул в нынешнем сезоне. Ранее она побеждала в Цинциннати, Варшаве и Бад-Хомбурге.

Ранее мы сообщали, что Кудерметова и Мертенс стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде.

Видео: YouTube / WTA