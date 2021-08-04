Экс-ведущий FX считает, что подрыв плотины принес России больше проблем, чем Киеву.

Бывший ведущий американского телеканала FOX Такер Карлсон считает, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению о том, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление журналиста сделал в ходе выступления в своем новом шоу, транслируемом в социальных сетях. Иностранец добавил,что ликвидация плотины может быть невыгодна киевскому режиму, однако этот инцидент "в большей степени вредит России". По мнению корреспондента, Киев и ранее вынашивал планы по подрыву данной ГЭС.

Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы. Такер Карлсон, ведущий

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Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson