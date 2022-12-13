FOX News: в США назвали реальную причину ареста Трампа

Такер Карлсон рассказал о ситуации с обвинениями против экс-лидера Белого дома.

Журналисты американского телеканала Fox News считают, что бывшего президента страны, представителя Республиканской партии Дональда Трампа действующие власти арестовали за то, что политик на самом деле составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах главы государства, которые запланированы к проведению в 2024 году. Ведущий Такер Карлсон пояснил, что для него совершенно очевидно то, что произошло в зале судебных разбирательств на Манхэттене. Он не думает, что это уголовное разбирательство в отношении Трампа сейчас было бы развернуто, если бы он в 2020 году ушел в отставку.

Это очевидно и для демократов. Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Все действительно так просто. Такер Карлсон, ведущий Fox News

Такер Карлсон назвал арест экс-президента "самым явным вмешательством в выборы в истории США". Американский журналист отметил, что Дональд Трамп получил государственное обвинение по 34 эпизодам, однако речь идет об одном "преступлении, в котором политика обвинили 34 раза".

Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / FOX News