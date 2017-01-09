Многомиллионное состояние Карла Лагерфельда может получить его сиамская кошка Шупетт

Сиамскую кошечку подарили модельеру на Рождество в 2011 году.

Кошке модельера Карла Лагерфельда может достаться все его многомиллионное состояние. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью, передает французское издание Le Figaro.

Сиамскую кошечку по кличке Шупетт подарили модельеру на Рождество в 2011 году. Он очень привязался к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если она вдруг умрет раньше.

Кстати, у кошки есть свой счет в банке, аккаунты в Instagram (177 тысяч подписчиков) и в Twitter (50 тысяч фолловеров). Она сама лично приносила доход своему хозяину в несколько миллионов долларов в год.

Однако, получить наследство ей будет трудно, так как по законам Франции животные не могут быть наследниками, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Такая возможность есть на родине Лагерфельда, в Германии, но много лет модельер проживал именно во Франции, поэтому придется учитывать законодательство страны проживания. учитывать законодательство страны проживания. Также есть вариант оставить наследство фонду или доверенному человеку, который сможет позаботиться о Шупетт.

Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться. Карл Лагерфельд

19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.

Интересные факты о сиамской кошке Шупетт

У нее есть горничные Франсуаза и Марджори. У нее есть iPad Шупетт ела за одним столом с хозяином Все действия кошки горничные записывают в книжку. В 2015 Шупетт на рекламе заработала около 3 миллионов долларов Кошке делают маникюр раз в неделю.

Фото: choupettesdiary/ Instagram