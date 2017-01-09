Многомиллионное состояние Карла Лагерфельда может получить его сиамская кошка Шупетт

Кошке модельера Карла Лагерфельда может достаться все его многомиллионное состояние. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью, передает французское издание Le Figaro.
Сиамскую кошечку по кличке Шупетт подарили модельеру на Рождество в 2011 году. Он очень привязался к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если она вдруг умрет раньше.
Кстати, у кошки есть свой счет в банке, аккаунты в Instagram (177 тысяч подписчиков) и в Twitter (50 тысяч фолловеров). Она сама лично приносила доход своему хозяину в несколько миллионов долларов в год.
Однако, получить наследство ей будет трудно, так как по законам Франции животные не могут быть наследниками, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Такая возможность есть на родине Лагерфельда, в Германии, но много лет модельер проживал именно во Франции, поэтому придется учитывать законодательство страны проживания. учитывать законодательство страны проживания. Также есть вариант оставить наследство фонду или доверенному человеку, который сможет позаботиться о Шупетт.
Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться.
Карл Лагерфельд
19 февраля Лагерфельд скончался в больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.
Интересные факты о сиамской кошке Шупетт
- У нее есть горничные Франсуаза и Марджори.
- У нее есть iPad
- Шупетт ела за одним столом с хозяином
- Все действия кошки горничные записывают в книжку.
- В 2015 Шупетт на рекламе заработала около 3 миллионов долларов
- Кошке делают маникюр раз в неделю.
Фото: choupettesdiary/ Instagram
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