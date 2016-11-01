Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет

Художественный директор Chanel страдал от продолжительной болезни.

На 86-году жизни скончался знаменитый модельер и креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд. Об это сообщает газета Le Figaro. По данным портала причиной смерти Лагерфельда стала продолжительная болезнь, по причине которой он последний месяц не появлялся на публике.

Карл Лагерфельд родился в 1933 году. В 50 лет он стал художественным директором дома Chanel. За свою долгую карьеру он успел поработать с Мадонной, Кайли Миноуг, компаниями Coca-Cola, Puma, Rockstar Games и др., также занимал пост дизайнера по разработке проекта целого острова рядом с Дубаем.

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Фото: globallookpress.com