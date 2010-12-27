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Карета стала "жертвой" эвакуатора в центре Петербурга
Сегодня, 13:59
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arteliseev

Карета стала "жертвой" эвакуатора в центре Петербурга

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Снимок появился субботним утром в соцсетях.

На нем видно, как эвакуатор уносит по дороге карету, распространенную для перевозки туристов по центру Петербурга. Процесс пути на штрафстоянку показали в аккаунте "ВКонтакте" городского комитета по молодежной политике.

Предположительно, причиной смены места нахождения стала неправильная парковка исторического транспортного средства.

Дорожно-транспортные происшествия с участием карет - не редкость для Северной столицы. В конце мая мы рассказывали, как другая карета попала в ДТП на Университетской набережной.

Фото: vk.com/spb_kpmp

Теги: город, дороги, карета, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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