Карета стала "жертвой" эвакуатора в центре Петербурга

Снимок появился субботним утром в соцсетях.

На нем видно, как эвакуатор уносит по дороге карету, распространенную для перевозки туристов по центру Петербурга. Процесс пути на штрафстоянку показали в аккаунте "ВКонтакте" городского комитета по молодежной политике.

Предположительно, причиной смены места нахождения стала неправильная парковка исторического транспортного средства.

Дорожно-транспортные происшествия с участием карет - не редкость для Северной столицы. В конце мая мы рассказывали, как другая карета попала в ДТП на Университетской набережной.

Фото: vk.com/spb_kpmp