Кардиолог рассказала петербуржцам, как пережить жару

Она отмечает, что не стоит пить лимонад, соки и минеральную воду с газом.

Заведующая 5-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории Наталья Березина рассказала, как перенести жаркую погоду. Этим она поделилась в беседе с "Петербургским дневником".

Березина рассказала, что в это время важно соблюдать питьевой режим. Так, 1,5 — 2 литра в день — это условный объем, однако пить надо в любом случае много. Это должна быть вода комнатной температуры или чуть охлаждённая. Она отмечает, что не стоит пить лимонад, соки и минеральную воду с газом. Помимо воды можно пить морсы и зелёный чай. В жару лучше ограничить употребление животных жиров, есть больше овощей, фруктов, рыбы и зелени.

На улицу лучше выходить до 11 или после 17 часов. Очень осторожно стоит относиться к купанию в жару. Нельзя заходить в воду разгорячённым.

Ранее в Ленобласти 25 июня воздух прогреется до +31 градуса. В субботу, 25 июня, ожидается малооблачная погода, без осадков.

Фото: Piter.tv

