Немецкий кардиолог раскрыл секрет здорового сердца

Сам он старается подавать пример пациентам и не имеет вредных привычек.

Немецкий кардиолог рассказал, как сохранить сердечнососудистую систему здоровой. Доктор Торстен Дилл из Дюссельдорфа рассказал, что необходимо заниматься спортом и соблюдать правильное питание.

Сам он старается подавать пример пациентам и не имеет вредных привычек. Кроме того, он ест мало мяса и много овощей и рыбы, чтобы поддерживать вес. В неделю доктор совершает три часовые прогулки вне зависимости от погодных условий. Большую роль играют тренировки на выносливость.

Стресс – пагубно влияет на сердце. Из-за него люди начинают пить, курить, плохо спят и едят много сладкого, заключил кардиолог.

Видео: YouTube / Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова, Deakin University, WatchMojo.com, watchmojohealth