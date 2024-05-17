Караваев рассказал о поддержке "Зенита" во время восстановления после травмы

Защитник Зенита поделился подробностями реабилитации и отношения команды.

Крайний защитник Зенита Вячеслав Караваев рассказал о поддержке команды во время восстановления после разрыва ахиллова сухожилия. Футболист получил травму во время тренировочных сборов в Катаре в январе 2025 года. Об этом пишет Чемпионат.

По словам игрока, он регулярно находился на базе клуба, работал в тренажёрном зале и постепенно вернулся к занятиям на поле. Караваев отметил, что партнеры по команде позитивно реагировали на его возвращение к работе в общей группе. Он добавил, что команда понимает длительность его восстановления и не обращает внимания на ошибки, которые возникают во время упражнений.

Караваев также подчеркнул, что общение с тренерским штабом, включая Сергея Семака, происходит регулярно, и он часто видится с командой в рамках тренировочного процесса.

Ранее мы рассказывали о том, что Барриос не покинет петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"