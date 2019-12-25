По словам Потехиной, обязательно обсудят особые условия для педагогов, где в "специальных шоу-румах каких-то предложат отдельные капсульные коллекции".

Капсульные коллекции одежды для учителей могут выпустить в Петербурге. Об этом сообщили в телеграм-канале губернатора Петербурга Беглова.

Об инициативе рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина после специального модного показа, подготовленного петербургскими дизайнерами. По ее словам, обязательно обсудят особые условия для педагогов, где в "специальных шоу-румах каких-то предложат отдельные капсульные коллекции".

Напомним, что сегодня, 29 августа, прошло традиционное заседание Городского педагогического совета. К ней могли присоединиться желающие через прямую трансляцию.

Фото: Telegram / Александр Беглов

